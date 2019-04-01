شكوى رسمية من الحكومة اليمنية الى الأمم المتحدة

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قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، إن بلاده تعتزم رفع شكوى رسمية في الأمم المتحدة ضد طهران، على خلفية قبولها بسفير الحوثي المعين مؤخراً.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الجماعة الحوثية المدعومة من إيران محمد عبد السلام أن جماعته في صنعاء أصدرت مرسوماٌ بتعيين القيادي إبراهيم الديلمي سفيراً فوق العادة ومفوضا لدى إيران.
وقال بادي في تصريح نقلته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الحكومة اليمنية ستقدم مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة، تؤكد رفضها الإجراء الذي قام به الحوثي والذي يمثل انتهاكاً سافرا للقوانين والأعراف الدولية ويخالف القرارات الأممية الصادرة من مجلس الأمن بشأن اليمن.
والأسبوع الماضي، التقى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالمتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام ووفد مرافق له، في لقاء خارج الأعراف الدبلوماسية الإيرانيَّة ليظهر إلقاء طهران بثقلها الكامل حلف جماعة الحوثيين.