لاعب يمني يتوجه الى نادي برشلونة الاسباني

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تلقى لاعب يمني محترف في الامارات دعوة خاصة من نادي برشلونة الاسباني.

وفي التفاصيل ، يتوجه اللاعب اليمني عادل وجدان شاذلي لاعب شباب الأهلي الإماراتي نجل لاعب منتخب اليمن سابقاً وجدان شاذلي إلى مدينة برشلونة الاسبانية لخوض فترة معايشة مع فريق الرديف لنادي برشلونة بناء على دعوة خاصة من إدارة الفريق.

حيث وافق نادي النادي الاماراتي على الدعوة التي تلقاها من نادي برشلونة للسماح بمشاركة اللاعب عادل وجدان شاذلي في معايشة تدريبية مع فريق شباب برشلونة لعدة ايام.

وكان نادي شباب الأهلي الإماراتي أعلن عبر صفحته الرسمية، عن تلقيه دعوة من نادي برشلونة الاسباني بخصوص اللاعب اليمني عادل وجدان للمشاركة في تدريبات النادي الاسباني.

واوضح لاعب وحدة عدن ومنتخب اليمن سابقاً وجدان شاذلي ان نجله تلقى الدعوة التي تتضمن معايشة لمدة خمسة أيام يخوض خلالها اربعة تدريبات مع فريق الرديف فيما يتم الترتيب ليخوض التدريب الخامس مع الفريق الأول.