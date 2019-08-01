عملية اغتيال جديدة في قلب عدن

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن امس الاحد عملية اغتيال جديدة ، بعد الاحداث الاخيرة التي شهدتها المدينة والانقلاب العسكري الذي نفذته مليشيات الانتقالي.
وافادت مصادر محلية باغتيال جندي يعمل في ميناء عدن من قبل مسلحين مجهولين بحي حاشد في مديرية المنصورة بعدن.
ونقل مأرب برس عن المصادر قولها ان مسلحين مجهولين أطلقوا النار على عبدالله القعر وهو جندي يعمل في الميناء ما ادى الى وفاته فورا ،فيما لاذا المسلحين بالفرار.