إليسا تصدم جمهورها بقرار واعلان مفاجئ

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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صدمت الفنانة اللبنانية إليسا متابعيها بعد أن نشرت تغريدة الاثنين، تعلن فيها وبشكل مفاجئ أن الألبوم الجديد الذي تقوم الآن بتحضيره سيكون الأخير لها في مسيرتها الفنيّة.

وأشارت الفنانة في حديثها إلى أنها حزينة لإعلان هذا الخبر، إلا أنه ليس باستطاعتها أن تستمر في العمل مجددا داخل مجال مليء بالمافيات.

وكتبت إليسا: "أستعد لهذا الألبوم مع الكثير من الحب والعاطفة والسبب أنه سيكون الأخير في مسيرتي. أعلن ذلك بقلب شديد ولكنني على قناعة كبيرة أنني لا أستطيع العمل في مجال مشابه للمافيا. لا يمكنني أن أكون منتجة بعد الآن".