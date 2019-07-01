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اللجنة الطبية العسكرية توقف علاج جرحى الجيش في الخارج

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أعلنت اللجنة الطبية العسكرية توقفها عن ابتعاث جرحى الجيش اليمني للعلاج في الخارج بسبب عدم تجاوب الحكومة لصرف الميزانية المخصصة لعلاج الجرحى.

 

وقالت اللجنة إنها اتخذت هذا القرار بعد مشوار طويل من المتابعة والتواصل مع كافة المسؤولين إلا أنها لم تجد منهم أي تجاوب، وحملت اللجنة الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء المسوولية الكاملة عن توقف علاج جرحى ومصابي الحرب من منتسبي الجيش التابع للحكومة الشرعية.

 

وقالت اللجنة في بيان صدر عنها اليوم الإثنين إنها إلى جانب إغلاق إدارة العلاج في الخارج تعلن أيضاً إغلاق ملف الجرحى في مصر حتى إشعار آخر، وإعادة جميع جرحى الجيش المتواجدين في مصر على حالتهم.وأكدت اللجنة أنها ستبذل قصارى جهدها لاستمرار علاج جرحى الجيش في الداخل وفق الإمكانات المتاحة.

  
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