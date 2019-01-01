تعرف على أفضل مميزات جالاكسي نوت 10 بلس

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-متابعات

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كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات عن هاتفها الذكي +Galaxy Note10 في وقت سابق من هذا الشهر، وتشمل مميزات جالاكسي نوت 10 بلس تصميما أفضل ومعالج أقوى، بالإضافة إلى مميزات جديدة للقلم الرقمي S Pen المرفق مع الهاتف، إلى جانب دعم التكامل مع ويندوز والمزيد من المميزات الأخرى.

وهذه أبرز مميزات جالاكسي نوت 10 بلس :

أفضل شاشة في هاتف ذكي

تتميز هواتف سامسونج الرائدة دائما بوجود أفضل شاشات الهواتف الذكية، وتعتبر واحدة من أبرز مميزات جالاكسي نوت 10 بلس كونه يحمل أفضل شاشة في هاتف ذكي الآن، وذلك حسب DisplayMateالمتخصصة في معايرة وتقييم أداء الشاشات، وهي شاشة Dynamic OLED قياسها 6.8 بوصة بدقة +QHD أو 498 بكسل/بوصة منحنية من الجانبين، مع وجود أقل حواف ممكنة حول الشاشة بفضل وجود الكاميرا الأمامية في فتحة داخل الشاشة نفسها، وذلك بحجم أصغر مقارنة مع جالاكسي اس 10، كما تأتي الشاشة مغطاة بطبقة من زجاج Gorilla 6 لمقاومة الخدوش والصدمات، مع دعم كل من +HDR10 ووضع إراحة العين للحد من المشاكل التي يسببها استخدام الهاتف الذكي ليلا.

تحكم أفضل في الهاتف عن بعد من خلال القلم الرقمي S Pen

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ويتيح القلم الرقمي المرفق مع جالاكسي نوت 10 بلس للمستخدمين المزيد من التحكم في الهاتف عن بعد من خلال الإيماءات Air actions، بما في ذلك التنقل بين الكاميرات والتنقل بين الصور والتحكم في مستوى الصوت، بالإضافة إلى تحويل الكتابة إلى نصوص آنيا.

مساحة تخزينية تصل إلى 1.5 تيرابايت

وإذا كنت ممن يعتمدون على الهاتف في مشاهدة المحتوى والعمل ومن محبي التصوير، فإن واحدة من مميزات جالاكسي نوت 10 بلس توفير مساحة تخزيينية تصل إلى 1.5 تيرابايت، حيث يتوفر بذاكرة تخزينية 256 أو 512 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة خارجية microSD حتى 1 تيرابايت.

بطارية كبيرة مع دعم الشحن فائق السرعة

ويحمل جالاكسي نوت 10 بلس بطارية كبيرة قدرتها 4300 ميللي أمبير/ساعة مع دعم ميزة الشحن فائق السرعة، وذلك بقدرة 45 وات، وهو ما يتيح شحن البطارية كاملة في حوالي ساعة واحدة، بالإضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي Wireless PowerShare، وهو ما يتيح شحن الأجهزة والهواتف الذكية الأخرى لاسلكيا.

معالج مُصنع بتقنية 7 نانومتر

ويعمل +Galaxy Note10 بمعالج كوالكوم 855 Snapdragon أو سامسونج Exynos 9825، وكلاهما مُصنع بتقنية 7 نانومتر، وهو ما يوفر أداء أفضل بنسبة أكثر من 30 في المئة مقارنة مع جالاكسي نوت 9، كما يوفر سرعة أكبر في فتح التطبيقات والتنقل بينها، بالإضافة إلى ثبات في الأداء في أثناء اللعب، مع وجود ذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 12 جيجابايت.

مميزات جديدة للكاميرا

وأضافت سامسونج كاميرا إضافية للعمق ToF في جالاكسي نوت 10 بلس إلى جانب 3 كاميرا أخرى رئيسية، تشمل كاميرا رئيسية بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بنفس الدقة، بالإضافة إلى كاميرا UltraWide بزاوية واسعة بدقة 16 ميجابكسل.

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وتشمل مميزات جالاكسي نوت 10 بلس الخاصة بالكاميرا تعزيز قدرات تسجيل الفيديو، حيث يدعم الهاتف تطبيق ميزة البوكيه في أثناء تسجيل الفيديو، بالإضافة إلى ميزة التكبير الصوتي لإطار ما، إلى جانب مسح الأشياء والوجوه وتحويلها إلى مجسمات 3D وإمكانية إضافة رسومات أو تأثيرات AR مباشرة على مقاطع الفيديو، كما عززت سامسونج مزايا تعديل وتحرير مقاطع الفيديو.

دعم الوضع الليلي في الكاميرا الأمامية

ويحمل +Galaxy Note10 كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2، وأضافت سامسونج دعم ميزة الوضع الليلي Night Mode للكاميرا الأمامية، وهو ما يوفر صور سيلفي أفضل ليلا أو في ظل وجود إضاءة منخفضة.

التكامل مع ويندوز 10

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وبالتعاون مع شركة مايكروسوفت، دعمت سامسونج هاتفها الذكي الجديد بميزة التكامل مع ويندوز 10، وهو ما يتيح الحصول على الاخطارات والإطلاع على الرسائل والرد عليها، بالإضافة لمعاينة الصور مباشرة من خلال ويندوز.

العمل على الهاتف على شاشة أكبر

كما يدعم جالاكسي نوت 10 بلس أيضا Dex Mode، وذلك من خلال توصيل الهاتف بشاشة الكمبيوتر، وهو ما يتيح العمل على تطبيقات الهاتف المختلفة في واجهة مناسبة للعمل على شاشة أكبر مع دعم النوافذ على غرار ويندوز، بالإضافة إلى إمكانية استخدام لوحة المفاتيح والفأرة.

دعم شبكات الجيل الخامس

ويتوفر +Galaxy Note10 بإصدار يدعم شبكات الجيل الخامس، وهو ما يوفر للمستخدمين في الدول التي بدأت في توفير خدمات 5G العمل على الإنترنت بسرعات أكبر كثيرا، مقارنة مع شبكات الجيل الرابع.