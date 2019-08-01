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دبرت لزوجها هذه المكيدة الشيطانية بقصد الخلاص منه.. والنهاية وقعت في شر أعمالها

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- وكالات
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أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات بقصد توريطه للخلاص منه.

 

وأفاد موقع "الغد" عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في سيارته.

 

وألقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش في سيارته لكن التحقيق كشف أن الحادث مدبر من قبل الزوجة التي تم استدعاؤها.

 

وبالتحقيق معها اعترفت أنها وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.

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