دبرت لزوجها هذه المكيدة الشيطانية بقصد الخلاص منه.. والنهاية وقعت في شر أعمالها

يقتل جدته وأباه وأمه وأخويه وينتحر.. تفاصيل مرعبة فضيحة جديدة «للحوثيين»في قلب «عدن»..ومصدر عسكري يروي التفاصيل حقيقة مغادرة ناقلة النفط الإيرانية «جبل طارق» رسميا.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت ”المجلس الانقلابي الجنوبي“: نرحب بعودة الرئيس ”هادي“ الى ”عدن“ المعارك تشتعل من جديد بـ«الحديدة»عقب هجوم واسع «للحوثيين»من عدة اتجاهات - تفاصيل Snap تطلق جيلها الجديد من النظارات الذكية في إطار منافسة غوغل.. هواوي تخطط لإطلاق خدمة جديدة خاصة بها تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس دولة عربية تتوّج بكأس العالم لكرة «اليد» للمرة الأولى في تاريخها
أوقف مدعي أمن الدولة في الأردن سيدة كانت قد وضعت قطعة حشيش مخدر في مركبة زوجها، قبل أن تبلغ عنه إدارة مكافحة المخدرات بقصد توريطه للخلاص منه.
وأفاد موقع "الغد" عن مصادر وصفها بالموثوقة بأن السيدة أحضرت قطعة حشيش من أحد الأشخاص، ثم وضعتها تحت مقعد مركبة زوجها وأبلغت إدارة مكافحة المخدرات بوجود مخدرات في سيارته.
وألقي القبض على الزوج في إحدى مناطق شرق العاصمة عمان، كما تم ضبط قطعة الحشيش في سيارته لكن التحقيق كشف أن الحادث مدبر من قبل الزوجة التي تم استدعاؤها.
وبالتحقيق معها اعترفت أنها وبالتنسيق مع أحد الأشخاص، دبرت لزوجها هذه المكيدة بقصد إدخاله السجن وبالتالي التخلص منه.