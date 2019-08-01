يقتل جدته وأباه وأمه وأخويه وينتحر.. تفاصيل مرعبة

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عثرت الشرطة في قرية روسية على خمس جثث من أسرة واحدة، يعتقد أنهم قتلوا على يد فرد آخر في تلك الأسرة وهو شاب (16 عاما) عُثر على جثته أيضا على مسافة قريبة.
وقال محققون في موسكو الأحد إنه تم العثور على الجثث الخمس في منزل بقرية باترييفيفو بالقرب من مدينة أوليانوفسك. وعُثر على جثة الشاب أيضا بالقرب من القرية.
ويعتقد المحققون أن الشاب قتل جدته (69 عاما) ووالدته (42 عاما) وأخوين (4 أعوام) ورجل (66 عاما) يعتقد أنه والده أو جده.
ويقول مسؤولون في موسكو إنه لا توجد مؤشرات فورية على أن الشاب يعاني من أي مرض عقلي، لكنهم يحققون فيما إذا كان يعاني من أية مشكلات نفسية.
وذكرت وكالة أنترفاكس للأنباء، أن الشرطة عثرت على مذكرة أبدى فيها رغبته بالانتحار وقتل عائلته حتى لا تحزن عليه