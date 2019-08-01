فضيحة جديدة «للحوثيين»في قلب «عدن»..ومصدر عسكري يروي التفاصيل

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- متابعات

عدد القراءات 1989

كشف مصدر عسكري في عدن بأن قوات الحماية الرئاسية تمكنت من القاء القبض على عسكري حوثي ينتمي لاحد المحافظات الجنوبية كان يشارك في صفوف مليشيا الانتقالي المتمردة خلال حربها الاخيرة ضد الحكومة الشرعية في عدن.

وبحسب المصدر الذي تحدث لموقع "مانشيت" الإخباري، فإن العسكري الحوثي يدعى (ص، أ) القي القبض عليه في مديرية خورمكسر حيث كان يقوم بعمليات استطلاع متقدمة لمعرفة مواقع قوات الحكومة الشرعية وذلك ثاني ايام الحرب.

مشيرا الى أن قوات الشرعية تمكنت من القبض عليه وبحوزته جواز سفر وبطاقة هوية و بطاقة عسكرية صادرة من مملكة البحرين، بالإضافة الى مبالغ ضخمة بالريال السعودي واجهزة رصد و اتصال لاسلكي كانت على متن سيارته التي كان يستقلها.

و اوضح المصدر أنه وبعد التحقيق اعترف بانه على علاقة بما يسمى (حزب الله) في البحرين الموالي لإيران وتم ارساله الى عدن بالتنسيق مع جماعة الحوثي لتقديم الدعم اللوجستي لمليشيا الانتقالي في حربها ضد الحكومة الشرعية.

ويشير محللون وكتاب الى أن أجندات المجلس الانتقالي الجنوبي تلتقي مع جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من ايران في محاولة فرض مشاريع تقسيمية لليمن، وخطاب العداء تجاه المملكة العربية السعودية والتطاول على رموزها للنيل من أدوارها في دعم اليمن ووحدته وأمنه واستقراره ضمن محيطه العربي.