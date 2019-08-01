رسميا.. الكشف عن تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

الإثنين 19 أغسطس-آب 2019 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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كشف الديوان الأميري الكويتي عن الحالة الصحية للشيخ صباح الأحمد الصباح أمير الكويت بعد تعرضه لوعكة صحية".

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد، أن "الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت "تعافى من العارض الصحي الذي تعرضه له وإنه الآن في حالة صحية طيبة".

ونقلت الوكالة عن وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة محمد ضيف الله شرار قوله، إن "الشيخ صباح الذي يبلغ عمره 90 عاما أجرى فحوصات طبية وكانت نتائجها جيدة". ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى.

يذكر أن الشيخ صباح أصبح أميرا للكويت عام 2006.