المعارك تشتعل من جديد بـ«الحديدة»عقب هجوم واسع «للحوثيين»من عدة اتجاهات - تفاصيل

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صعدت مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الأحد من هجماتها على مواقع قوات الجيش في مديرية حيس بمحافظة الحديدة (غرب البلاد) في استمرار لمسلسل الخروقات اليومية للهدنة الأممية.
ونقل مركز إعلام ألوية العمالقة، عن مصادر عسكرية ميدانية، أن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل لمجاميع حوثية صوب مواقع تمركز القوات الجيش في حيس، أعقبه هجوم شنته عناصر المليشيات على المنطقة بالأسلحة المختلفة.
وأضافت المصادر إن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم الواسع الذي شنته المليشيات من عدة اتجاهات، وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وفرار من تبقى من تلك العناصر.
وأشارت المصادر إلى أن محاولة التسلل الحوثية نحو مديرية حيس تزامنت مع عمليات قصف واستهداف واسعة شنتها المليشيات على المواقع بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية.