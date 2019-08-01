Snap تطلق جيلها الجديد من النظارات الذكية

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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كشفت شركة Snap المطورة لتطبيق "سناب شات" الشهير عن جيلها الجديد من النظارات الذكية.

وعلى خلاف النظارة الذكية الموجودة في الأسواق، لم تأت نظارة Snap الجديدة بتصميم غريب أو هيكل كبير، بل أتت على هيئة نظارة شمسية تقليدية بتصميم عملي ومميز.

وزودت جوانب هيكل النظارة بكاميرات قادرة على توثيق الصور والفيديوهات وإرسالها إلى الهاتف أو الحاسب اللوحي، يمكنها التقاط صور بدقة (1642/1642) بيكسل، وفيديوهات بدقة صورة (1216/1216 ) بيكسل، والأهم من ذلك هو أن للنظارة القدرة على التعامل مع تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، وعرض صور بعناصر من تلك التقنيات على العدسات المقابلة لعين المستخدم مباشرة.

كما حصلت Spectacles 3 الجديدة على مايكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، وبطارية قابلة للشحن تكفيها لالتقاط ما يقارب 200 صورة بالشحنة الواحدة، والعمل لعدة ساعات متواصلة، أما ذاكرة التخزين في النظارة فتكفي لتخزين ما يقارب 100 فيديو مدة الواحد 60 ثانية، وما يزيد عن 1200 صورة.