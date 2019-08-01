في إطار منافسة غوغل.. هواوي تخطط لإطلاق خدمة جديدة خاصة بها

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-وكالات

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تعهدت شركة "هواوي" الصينية بالعمل على خطط لإطلاق بديل محلي مطور ينافس تطبيق خرائط "غوغل"، وذلك بعد فترة وجيزة من إطلاق نظام التشغيل الخاص بها، HarmonyOS (بديل أندرويد).

وتهدف الخطوة هذه إلى مواجهة الحظر الأمريكي على الشركة، وسط الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وفي حال فقدان "هواوي" الوصول إلى خرائط "غوغل" بسبب إدراجها في القائمة السوداء، يمكن للشركة إطلاق تطبيق الخرائط الخاص بها اعتبارا من أكتوبر، وفقا لتقارير China Daily.

ومع ذلك، فإن الأداة التي تسمى Map Kit، ليست مخصصة للاستخدام من قبل المستهلك مباشرة، ولكنها مصممة لتشجيع المطورين على إنشاء برنامج استنادا إلى إمكانيات تحديد المواقع ورسم الخرائط.

وسيدعم Map Kit نحو 40 لغة عند الإطلاق، وسيستخدم ميزة "هواوي" في قطاع الاتصالات لتوفير خدمات أفضل. وكذلك محطات الاتصالات الأساسية في أكثر من 160 دولة ومنطقة، ما يتيح الوصول إلى تدفقات حركة المرور في الوقت الفعلي وتوفير نظام ملاحة متطور للغاية، يمكنه التعرف على تغير حركة السيارات.

وتأتي الأنباء هذه بعد كشف عملاق التكنولوجيا الصيني عن نظام التشغيل الخاص به رسميا، HarmonyOS، والذي يمكن تشغيله على أجهزة مختلفة.

وتخطط "هواوي" لاستثمار مليار دولار لتشجيع مطوري البرامج على تصميم تطبيقات لـ HarmonyOS، كما وعدت بحصول المطورين على أرباح تنافس ما يحققونه مع الشركات الأمريكية، مثل "آبل" و"غوغل".