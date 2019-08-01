تطلق هاتفا متطورا بسعر منافس

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تستعد شركة HTC للعودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية من خلال هاتف متطور ومميز سعره لا يتعدى 200 دولار.
ومن المفترض أن يأتي هاتف Wildfire X الجديد بهيكل أنيق مقاوم للماء والغبار، مصنوع من البلاستيك، ومحمي بطبقة من الزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، ومزود بشاشة OLED عالية الدقة بمقاس 6.22 بوصة.
كما سيحصل هذا الهاتف على معالج MediaTek Helio P2، وذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32/64/128 غيغابايت، وبطارية بسعة 3300 ميلي أمبير، تعمل مع خاصية الشحن السريع.
وسيزود بماسح لبصمات الأصابع، وخدمة مميزة تدعى MyBuddy، يمكن للمستخدم استعمالها في حالات الطوارئ لطلب النجدة أو استدعاء الأصدقاء أو الأشخاص القريبين منه.
أما الكاميرا الأساسية للجهاز فستكون ثلاثية العدسة بدقة ( 12+8+5) ميغابيكسل، قادرة على التقاط أفضل الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة، والكاميرا الأمامية له ستأتي بميزة التعرف على الوجوه.
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