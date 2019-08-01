دولة عربية تتوّج بكأس العالم لكرة «اليد» للمرة الأولى في تاريخها

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توّج المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد للناشئين دون 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الألماني 32-28 في البطولة التي استضافتها مقدونيا.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح المنتخب المصري.