دولة عربية تتوّج بكأس العالم لكرة «اليد» للمرة الأولى في تاريخها

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- وكالات

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توّج المنتخب المصري بكأس العالم لكرة اليد للناشئين دون 19 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه اليوم في المباراة النهائية على نظيره الألماني 32-28 في البطولة التي استضافتها مقدونيا.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19-13 لصالح المنتخب المصري.