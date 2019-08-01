مليشيا الحوثي تنفذ أكير عملية سطو ونهب لممتلكات ”الأوقاف“ في ”ذمار“

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - ذمار

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أفاد مصدر خاص في مكتب الاوقاف بمحافظة ذمار، الأحد 18 اغسطس/آب، بأن مليشيات الحوثي قامت مؤخرا، بعملية حصر واسعة لممتلكات الأوقاف في مدينة ذمار وضواحيها، وعملت على مصادرتها وبيعها وتقاسم ثمنها بين قياداتها ومشرفيها داخل المحافظة.

وقال المصدر لـ”مأرب برس“، ان ”المليشيا الحوثية بمحافظة ذمار شرعت بصورة تدريجية ومنظمة في الاستيلاء على الأراضي والعقارات والمنازل السكنية التي تم تأجيرها للمواطنين منذ عقود“.

وأكد المصدر أن ”المليشيات باعت مساحات كبيرة من أراضي الأوقاف بالمحافظة لنافذين وتجار وعناصر موالين لها“، مشيرا الى إن قيادات الميليشيا ”صرفت من جهة أخرى عددا من الأراضي المملوكة لأوقاف المحافظة لصالح مشرفين تابعين لها“.

ووفقاً لتأكيدات مصادر محلية مطابقة في ذمار، فإن قيادات حوثية بارزة استولت مؤخراً على أراضٍ شاسعة في مناطق حيوية تتبع أوقاف محافظة ذمار تحت مبرر منحها لأبناء الشهداء تكريماً وعرفاناً لهم.

وأكدت المصادر لـ”مأرب برس“، إقدام ثلاثة مشرفين حوثيين على بيع أكثر من 8 قطع أراضٍ كبيرة تابعة للأوقاف في ذمار بمبالغ كبيرة والتصرف بقيمتها لحساباتهم الشخصية، ومن اهم تلك الأراضي التي تم مصادرتها وبيعها هو "سوق العند المخصص لبيع الأبقار والاغنام والأعلاف وسط مدينة ذمار".