تغييرات في ”الرئاسة“ وتشكيل حكومة و”ميثاق شرف“ مقابل انسحاب ”الانتقالي“ من ”عدن“.. تسريبات لـ”بن زايد“ حول كواليس ما يحدث في ”جدة“

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نشرت مصادر مقربة من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، الأحد 18 اغسطس/آب، ”تسريبات“ لما قالت انها ”محددات حوار جدة الذي دعت إليه السعودية كلا من الحكومة اليمنية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“.

وقالت صحيفة ”العرب“ الصادرة من لندن والمملوكة لـ”محمد بن زايد“ ان ”التحالف انتهى من وضع الإطار العام لمحددات حوار جدة“، مشيرة الى ان ”تغييرات واسعة ستطال بنية الشرعية ومؤسسة الرئاسة خلال الأيام القادمة كجزء من استحقاقات انسحاب الانتقالي في عدن“.

وأكدت أن ”الحوار القادم سيعمل على إعادة التوازن داخل الشرعية اليمنية ومؤسساتها، كما سيعزز من مشاركة المجلس الانتقالي وتيار 4 ديسمبر في حزب المؤتمر الشعبي العام“.

ولفتت الى ان ”التحالف يسعى إلى جمع التيارات والقوى اليمنية حول ميثاق شرف إعلامي ومحددات جديدة للتخفيف من حدة التجاذبات بين الأطراف اليمنية“.