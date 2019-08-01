دولة عربية تتوّج بكأس العالم لكرة «اليد» للمرة الأولى في تاريخها مليشيا الحوثي تنفذ أكير عملية سطو ونهب لممتلكات ”الأوقاف“ في ”ذمار“ برلماني أردني يوضح موقف بلاده من تسليم ابنه «صدام حسين»للعراق تغييرات في ”الرئاسة“ وتشكيل حكومة و”ميثاق شرف“ مقابل انسحاب ”الانتقالي“ من ”عدن“.. تسريبات لـ”بن زايد“ حول كواليس ما يحدث في ”جدة“ صعدة..قوات الجيش تنتزع انتصاراً ثميناً من «الحوثيين» - تفاصيل وحصاد معارك الساعات الماضية البنك المركزي اليمني ينفذ ”عملية“ لأول مرة منذ ”انقلاب عدن“ مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل مع مرافقيه والمليشيا تتكتم الإمارات تعيد “الصناعة الجهادية” في جنوب اليمن على يد النقيب في جيش ”صالح“ الذي قاتل الجنوبيين في 94 نقل صلاحيات هادي ونائبه او عودتهما وتشكيل حكومة طوارئ .. «وثيقة حل» من 8 بنود تتسلمها الخارجية الامريكية وتشيد بها رويترز: حرب اليمن تقطع طريق الأب إلى العمل وطفله الصغير يتضور جوعا
سيطرت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن،اليوم الأحد 18 اغسطس 2019 م على مواقع للمليشيات الحوثية في محافظة صعدة، شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش شنت هجوماً عسكرياً واسعاً، على مواقع للحوثيين في منطقتي الحصامه والظاهر بمحافظة صعدة، فجر اليوم الأحد.
وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها قناة "العربية" فإن قوات الجيش استعادت السيطرة على قريتي قمبورة والمبرك بالكامل، إضافة تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة، القريبين من معقل زعيم المليشيا الحوثية في صعدة.
وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد حررت السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.
ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات بمديريات صعدة.