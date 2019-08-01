صعدة..قوات الجيش تنتزع انتصاراً ثميناً من «الحوثيين» - تفاصيل وحصاد معارك الساعات الماضية

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 1268

سيطرت قوات الجيش اليمني، وبإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن،اليوم الأحد 18 اغسطس 2019 م على مواقع للمليشيات الحوثية في محافظة صعدة، شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الجيش شنت هجوماً عسكرياً واسعاً، على مواقع للحوثيين في منطقتي الحصامه والظاهر بمحافظة صعدة، فجر اليوم الأحد.

وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها قناة "العربية" فإن قوات الجيش استعادت السيطرة على قريتي قمبورة والمبرك بالكامل، إضافة تحرير جبلي طيبان وأم نعيرة، القريبين من معقل زعيم المليشيا الحوثية في صعدة.

وكانت قوات الجيش اليمني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، قد حررت السبت، مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات بمديريات صعدة.