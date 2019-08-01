البنك المركزي اليمني ينفذ ”عملية“ لأول مرة منذ ”انقلاب عدن“

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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نفذ البنك المركزي اليمني، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الأحد 18 اغسطس/آب، عملية مصارفة لمستوردي المشتقات النفطية، وفقاً للآلية الخاصة بذلك، وبمبلغ إجمالي بلغ 170 مليون ريال سعودي.

وقال المركز الإعلامي للبنك المركزي اليمني، أن هذا الإجراء يأتي في إطار المهام المناطة بالبنك المركزي اليمني في تحقيق الاستقرار في أسعار صرف العملات الأجنبية، و استكمالاً للجهود المبذولة، لضمان توفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

وأكد استمرار البنك المركزي اليمني في تنفيذ أعماله، ومهامه، وبشكل طبيعي من مقره في العاصمة المؤقتة عدن، بما يُحقق الاستقرار في أسعار الصرف، والاستقرار الإقتصادي ككل.

وتعتبر هذه المصارفة، أول مهمة يقوم بها البنك المركزي منذ انقلاب ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، على الحكومة الشرعية وسيطرته على العاصمة المؤقتة عدن.