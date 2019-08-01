البنك المركزي اليمني ينفذ ”عملية“ لأول مرة منذ ”انقلاب عدن“ مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل مع مرافقيه والمليشيا تتكتم الإمارات تعيد “الصناعة الجهادية” في جنوب اليمن على يد النقيب في جيش ”صالح“ الذي قاتل الجنوبيين في 94 نقل صلاحيات هادي ونائبه او عودتهما وتشكيل حكومة طوارئ .. «وثيقة حل» من 8 بنود تتسلمها الخارجية الامريكية وتشيد بها رويترز: حرب اليمن تقطع طريق الأب إلى العمل وطفله الصغير يتضور جوعا ثالث وزارة تعلن تعليق عملها في ”عدن“ بعد انقلاب ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ المقدشي يتحدث للأمريكان عن خدمة قدمتها مليشيات الانتقالي للحوثيين وايران والجماعات المتطرفة بريطانيا تصفع الانفصاليين وتعلن موقفها من انقلاب عدن إجراء انقلابي لتدمير الوية الحماية الرئاسية وأمر خطير يحدث داخل معسكراتها في عدن - شاهد الصور اسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن
كشفت مصادر عسكرية، مساء السبت 17 اغسطس/آب، عن مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.
ونقلت تقارير إعلامية محلية وعربية عن مصادر عسكرية متطابقة تأكيدها أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.
وأشارت المصادر الى أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها مؤخراً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.