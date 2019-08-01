مصرع قيادي حوثي من العيار الثقيل مع مرافقيه والمليشيا تتكتم

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشفت مصادر عسكرية، مساء السبت 17 اغسطس/آب، عن مصرع قيادي حوثي بارز مع عدد من مرافقيه في جبهات القتال بالقرب من الحدود السعودية، وسط تكتم من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

ونقلت تقارير إعلامية محلية وعربية عن مصادر عسكرية متطابقة تأكيدها أن القيادي في ميليشيات الحوثي والمعين من قبلها قائداً لما يسمى "اللواء الأول دفاع جوي"، عنتر أبو نشطان، لقي مصرعه مع عدد من مرافقيه بالقرب من الحدود السعودية قبالة نجران.

وأشارت المصادر الى أن ميليشيات الحوثي تتكتم على مقتل أبو نشطان وعدد من القيادات التي لقيت مصرعها مؤخراً، خوفاً من انهيار معنويات العناصر التابعة لها.