ثالث وزارة تعلن تعليق عملها في ”عدن“ بعد انقلاب ”المجلس الانتقالي الجنوبي“

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلنت وزارة النقل، اليوم الأحد 18 اغسطس/آب، تعليق عملها في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، على خلفية الانقلاب الذي قاده الانفصاليون المدعومون من الإمارات.

جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة الموارد البشرية في وزارة النقل، الأحد، قال إنه "بناء على توجيهات وزير النقل (صالح الجبواني)، نعلن تعليق العمل في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة، نظرا لما تعيشه عدن من ظروف بسبب انقلاب المجلس الانتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، وتعرض الوزارة للاقتحام من قبل الميليشيا التابعة لهم واستمرار وجود أطقم لهم في الوزارة".

وأضاف التعميم، أنه سيتم الإعلان عن استئناف العمل في الوزارة بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وجاء إعلان وزارة النقل، بعد ساعات من إعلانيين مماثلين لوزراتي الخارجية والداخلية، واللتين أعلنتا أيضا، تعليق أعمالهما بعدن، على خلفية سيطرة المجلس الانتقالي على مؤسسات الدولة بالعاصمة المؤقتة.

ويأتي الإعلان الحكومي، رغم تأكيد التحالف العربي الذي تقوده السعودية، انسحاب الانفصاليين من المواقع التي سيطروا عليها في عدن، بيد أن متحدث باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، قال إنه لا انسحاب من المنشأت الحيوية.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي، في 10 أغسطس/آب الجاري، على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد معارك ضارية دامت 4 أيام ضد القوات الحكومية، سقط فيها أكثر من 40 قتيلا، بينهم مدنيون، و260 جريحا، حسب منظمات حقوقية محلية ودولية.