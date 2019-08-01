المقدشي يتحدث للأمريكان عن خدمة قدمتها مليشيات الانتقالي للحوثيين وايران والجماعات المتطرفة

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 666

قال وزير الدفاع اليمني اليوم الاحد ان ما قامت به «الجماعات المسلحة التابعة لما يسمى المجلس الانتقالي ، يمثل خدمة للمليشيات الحوثية ومخططات إيران ومشاريعها التوسعية عبر أذرعها في المنطقة.

واستقبل وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم الأحد، المحلق العسكري الجديد في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى بلادنا المقدم روبرت تمبكينس، وبحث معه مجالات التعاون العسكري بين بلادنا والولايات المتحدة وسبل التعاون والتنسيق في المجال العسكري ومجالات مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ورحب الفريق المقدشي بالملحق العسكري بمناسبة تعيينه، وناقش معه مستجدات الأحداث الجارية في العاصمة المؤقتة عدن والتصعيد الذي قامت به الجماعات المسلحة التابعة لما يسمى بالمجلس الانتقالي واعتداءاتها على مؤسسات الدولة.

وأكد وزير الدفاع أن تلك الممارسات الخارجة عن القانون تقوض جهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتقديم الخدمات للمواطنين وفرض الأمن والاستقرار وتعرقل جهود مكافحة الإرهاب وتمنح الجماعات المتطرفة فرصة لإعادة التواجد والتوسع، وتمثل خدمة للمليشيات الحوثية ومخططات إيران ومشاريعها التوسعية عبر أذرعها في المنطقة.

وثمّن الفريق المقدشي مواقف الولايات المتحدة الامريكية الداعمة للحكومة الشرعية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورفضها لأي محاولات انقلابية ضد الحكومة الشرعية ووقوفها الثابت مع أمن واستقرار ووحدة اليمن.