بريطانيا تصفع الانفصاليين وتعلن موقفها من انقلاب عدن

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اعلنت بريطانيا اليوم الاحد موقفها من الاحداث الاخيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن والانقلاب الذي نفذته مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.

وناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم في الرياض، مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، بما في ذلك الأحداث التي وصفها بالمؤسفة وغير المقبولة في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لاحتواء تداعياتها.

وأشاد اللقاء بالجهود الحثيثة التي يبذلها التحالف بقيادة السعودية، لتجاوز ما جرى في العاصمة المؤقتة عدن، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بما يمكن الحكومة من مواصلة أداء دورها في تطبيع الأوضاع وتحسين الخدمات وتخفيف المعاناة على المواطنين، والمضي نحو استكمال استعادة الدولة وإنهاء التمرد الحوثي الطائفي المدعوم ايرانيا.

وشدد رئيس الوزراء، على موقف الحكومة والتحالف الثابت بان المعركة الوجودية والمصيرية، هي ضد المشروع الايراني في اليمن، وعدم السماح لأي مليشيا متمردة بافتعال أحداث أيا كانت لحرف بوصلة هذا الهدف.. معربا عن تقدير اليمن قيادة وحكومة وشعبا لتحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على مواقفهم الراسخة ودعمها الثابت لوحدة واستقرار اليمن، وتحمل العبء الأكبر في جهود استعادة الدولة وتصويب الأوضاع.

ونوه الدكتور معين عبدالملك، باستمرار الموقف الدولي الموحد تجاه دعم الشعب اليمني وتحالف دعم الشرعية حتى استكمال إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، تنفيذا للقرارات الأممية والدولية الملزمة، وإسناد جهود الحكومة في إدارة وتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة، لافتا إلى ان ما حدث في عدن يقوض النجاحات والجهود التي حققتها الحكومة خلال الفترة الماضية، والحرص بالتنسيق والتعاون مع الأشقاء والأصدقاء من شركاء اليمن في التنمية على إعادة الأوضاع إلى طبيعتها والاستمرار في تحسين وضع الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية.

بدوره، جدد السفير البريطاني، دعم بلاده المستمر للحكومة الشرعية وموقفها الثابت برفض أي تحركات لتقويض جهودها في فرض الأمن والاستقرار واستكمال جهود استعادة الدولة (في اشارة لانقلاب عدن) ..

واشار السفير إلى الموقف الموحد للمجتمع الدولي في دعم الشرعية اليمنية ومساندة جهود التحالف بقيادة السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني.