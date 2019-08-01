عاجل : إجراء انقلابي لتدمير الوية الحماية الرئاسية وأمر خطير يحدث داخل معسكراتها في عدن - شاهد الصور

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- خاص

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كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الاحد ،انه يجري حاليا نقل واخراج سلاح الوية الحماية الرئاسية من داخل المعسكرات التي سيطرت عليها مليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي.

وقالت المصادر لموقع مأرب برس ان سلاح ثقيل من معسكرات الحماية الرئاسية (دبابات وعربات عسكرية وغيرها) ، يتم نقله إلى «جبل العر» بيافع والقطاع الغربي للحبيلين ، بمحافظة لحج المجاوره.

واوضحت المصادر ان اختيار مليشيات الانتقالي، مناطق يافع والحبيلين لنقل تلك الاسلحة يحمل مؤشر خطير ، وقد يكون تمهيدا لتسليم تلك الاسلحة للحوثيين الذين يتواجدون هناك وبدوأ خلال الايام الماضية التقدم في يافع.

ويأتي نقل سلاح الحماية الرئاسية الى خارج عدن ، استكمالا للانقلاب الذي نفذته مليشيات الانتقالي ، ويهدف الى تجريد ابرز قوة موالية للشرعية في عدن من سلاحها ، في وقت اعلن التحالف بدء انسحاب تلك المليشيات وعودتها الى مواقعها السابقة.

وفي حقيقة الوضع هناك فإن مليشيات الانتقالي لم تنسحب حتى الان من اي معسكر او موقع عسكري تابع للشرعية ؛ وكل ما حدث انسحابات شكلية من مقرات حكومية شبه فارغة ووضع حراسة امنية عليها.

وحصل مأرب برس على صور تظهر نقل سلاح الحماية الرئاسية الثقيل من المعسكرات.

والوية الحماية الرئاسية هي القوات التابعة لرئاسة الجمهورية ويقودها نجل هادي ، ناصر عبدربه، وخاضت مواجهات عنيفة مع مليشيات الانتقالي وما يعرف بالحزام الامني وجميعها غير نظامية.