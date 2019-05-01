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اسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2364

أسعار الصرف اليوم الأحد 18/ 8/ 2019

الدولار 

شراء 584 

بيع 590

السعودي

 شراء 152.60 

بيع 154

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