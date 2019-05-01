اسعار صرف الدولار والريال السعودي الآن شاهد : شاب يمني يرفع علم اليمن عاليا ويتوج بالذهب من هو سفير الحوثيين المعين في ايران؟ مسئول شجاع واجه الانفصاليين في عدن يضع خيارا واحدا للتعامل مع مليشيات الانتقالي وانهاء انقلابها ويكشف حقيقة الانسحابات الحكومة توجه صفعة ثالثة لـ مليشيات الانتقالي في عدن إيران تحشد دعماً أوروبياً للحوثيين ضغوطات سعودية لبدء احتواء الطعنة الإماراتية بعدن الحوثي يتوسل اعترافاً دولياً بجماعته ويبرر مبايعته لخامنئي الحكومة اليمنية تعلق على التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين وزير كويتي سابق يدعو لوقف عمليات ”التحالف“ في اليمن ودعم انفصال الجنوب وعزل الرئيس ”هادي“
أسعار الصرف اليوم الأحد 18/ 8/ 2019
الدولار
شراء 584
بيع 590
السعودي
شراء 152.60
بيع 154