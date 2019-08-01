شاهد : شاب يمني يرفع علم اليمن عاليا ويتوج بالذهب

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حقق العداء اليمني الواعد عبدالله محمد اليعري مساء امس السبت المركز الأول والميدالية الذهبية لسباق 1500متر ضمن بطولة غرب أسيا الثالثة للناشئين المقامة حاليا في العاصمة اللبنانية بيروت والتي تختتم فعالياتها اليوم الأحد.
و بهذه الذهبية تكون مشاركة اليمن التي تمثلت بثلاثة لاعبين قد تميزت بالنجاح الكبير بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية بمشاركة عشر دول من غرب آسيا.
وكان زميلاه في المنتخب العداءان أسامة اليعري وجميل الحماطي استحوذا على المركزين الأول والثاني لسباق 3000 متر يوم أمس وحققا ذهبية وفضية هذا السباق.
وتوشح العداء اليعري علم اليمن ورفعه عاليا في بيروت اثناء تكريمة بذهبية السباق.