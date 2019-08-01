شاهد : شاب يمني يرفع علم اليمن عاليا ويتوج بالذهب من هو سفير الحوثيين المعين في ايران؟ مسئول شجاع واجه الانفصاليين في عدن يضع خيارا واحدا للتعامل مع مليشيات الانتقالي وانهاء انقلابها ويكشف حقيقة الانسحابات الحكومة توجه صفعة ثالثة لـ مليشيات الانتقالي في عدن إيران تحشد دعماً أوروبياً للحوثيين ضغوطات سعودية لبدء احتواء الطعنة الإماراتية بعدن الحوثي يتوسل اعترافاً دولياً بجماعته ويبرر مبايعته لخامنئي الحكومة اليمنية تعلق على التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين وزير كويتي سابق يدعو لوقف عمليات ”التحالف“ في اليمن ودعم انفصال الجنوب وعزل الرئيس ”هادي“ اعلان هام من وزارة الداخلية واستنفار لمواجهة انقلاب الانفصاليين في عدن
أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد تعليق عملها في ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من اليوم 18/أغسطس/2019م .
وقالت الوزارة في بيان لها (وصل مأرب برس) أن ذلك جاء نتيجة إنقلاب المجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتعرض مبنى الوزارة للاقتحام من قبل أفرادهم واستمرار وجود أطقم تابعة لهم بالوزارة .
وأضاف البيان سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.
وامس السبت اعلنت وزارة الداخلية تعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والاحوال المدنية التابعة بها بعدن ، كما اتخذت الخارجية قبل ذلك اجراء مماثل .