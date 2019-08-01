الحكومة توجه صفعة ثالثة لـ مليشيات الانتقالي في عدن

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- عدن

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أعلنت وزارة النقل اليوم الأحد تعليق عملها في ديوان عام الوزارة في العاصمة المؤقتة عدن اعتبارا من اليوم 18/أغسطس/2019م .

وقالت الوزارة في بيان لها (وصل مأرب برس) أن ذلك جاء نتيجة إنقلاب المجلس الإنتقالي على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وتعرض مبنى الوزارة للاقتحام من قبل أفرادهم واستمرار وجود أطقم تابعة لهم بالوزارة .

وأضاف البيان سيتم الإعلان عن استئناف العمل بعد عودة مؤسسات الدولة إلى وضعها السابق قبل الانقلاب.

وامس السبت اعلنت وزارة الداخلية تعليق العمل في الديوان العام للوزارة ومصلحتي الهجرة والجوازات والاحوال المدنية التابعة بها بعدن ، كما اتخذت الخارجية قبل ذلك اجراء مماثل .