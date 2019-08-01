إيران تحشد دعماً أوروبياً للحوثيين

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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انعقد اجتماع ثلاثي بين إيران وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وأربع دول أوروبية في مقر الخارجية الإيرانية في طهران، اليوم السبت، لإجراء مباحثات حول الأزمة اليمنية.

ويأتي الاجتماع على ضوء التطورات الساخنة في الجنوب اليمني، وتصاعد هجمات الحوثيين ضد المنشآت والمطارات السعودية، التي كان آخرها اليوم السبت، إذ أعلنت الجماعة أنها استهدفت حقلاً ومصفاة نفطية في السعودية قرب الحدود مع الإمارات، في "أكبر عملية للطائرات المسيرة" باستخدام عشر منها.

وأعلنت الخارجية الإيرانية، وفقاً لوكالة "إيسنا" الطلابية، أن الاجتماع الثلاثي انعقد بمشاركة وفد إيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، ووفد من الحوثيين برئاسة الناطق باسم الجماعة محمد عبد السلام، وسفراء أربع دول أوروبية هي بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن هذا الاجتماع جاء "في إطار المشاورات الإيرانية للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية"، مشيرة إلى أن "الوفود المشاركة في الاجتماع طرحت مواقف بلدانها من تطورات اليمن".

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت "بإسهاب المواضيع السياسية والميدانية والوضع الإنساني في اليمن"، معلناً أن المجتمعين "عبروا عن أسفهم العميق من استمرار الأزمة اليمنية، التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى ودماراً واسعاً في البنية التحتية".

ودعت الوفود المشاركة في ختام المباحثات إلى "ضرورة وقف سريع للحرب على اليمن، والتوصل إلى حل سياسي كخيار نهائي لإنهاء الأزمة"، مشددة على "إرسال مساعدات إنسانية عاجلة لليمنيين المنكوبين".

كما طالب الاجتماع بـ"ضرورة تنفيذ كامل لاتفاقية استوكهولم من قبل جميع الأطراف"، معتبراً أن هذه الاتفاقية المبرمة بين الأطراف اليمنية في ديسمبر/ كانون الأول لعام 2018 "مقدمة لحل نهائي سياسي للأزمة اليمنية".

ترحيب بريطاني

بدورها، رحبت بريطانيا بالاجتماع إذ شكر سفيرها لدى طهران راب مكير، إيران على "استضافة مباحثات" مع وفد الحوثيين والدول الأوروبية الأربع.

وقال السفير البريطاني في تغريدة على "تويتر": "أتوجه بالشكر لإيران على استضافة مباحثات مع وفد أنصار الله وزملائي من إيطاليا وفرنسا وألمانيا"، معتبراً أن "التشاور حول العملية السياسية والأزمة الإنسانية في اليمن يكتسب أهمية قصوى".

وتأتي هذه المباحثات بعدما أجرى الوفد الحوثي برئاسة عبد السلام، خلال الأيام الماضية، لقاءات بكبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم المرشد الإيراني علي خامنئي في العاصمة الإيرانية. ووصفت وسائل إعلام محلية هذه اللقاءات بـ"المهمة" و"ذات دلالات سياسية كبيرة"، فلأول مرة تكشف إيران عن لقاءات للوفود الحوثية بهذه المستويات.

وتسلّم خامنئي خلال استقباله وفد الحوثيين رسالة خطية من زعيم الجماعة، عبد المالك بدر الدين الحوثي.



وهاجم خامنئي كلاً من السعودية والإمارات خلال اللقاء، متهماً إياهما بـ"ارتكاب جرائم كبيرة في اليمن" والسعي إلى تقسيمه، داعياً الحوثيين إلى مواجهة هذه "المؤامرة وحماية وحدة الأراضي اليمنية".