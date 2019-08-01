الحكومة اليمنية تعلق على التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين

الأحد 18 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قرار جماعة "أنصار الله" الحوثيين، تعيين سفير لـ"حكومة الإنقاذ الوطني" في صنعاء، لدى إيران، تجاوزا للقوانين والأعراف الدولية.

وكتب الإرياني في تغريدات على "تويتر" أن التبادل الدبلوماسي بين طهران والحوثيين "ليس مفاجئا، فهو ينقل العلاقة بين الطرفين من التنسيق وتلقي الدعم من تحت الطاولة إلى العلن، ويؤكد صحة ما قلناه منذ البداية عن هذه العلاقة وطبيعتها وأهدافها".

وأضاف، أن "الخطوة تخالف قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وأن توقيت إعلانها في ظل اشتعال المنطقة على خلفية أزمة اختطاف الناقلات النفطية وأمن الملاحة في مضيق هرمز يؤكد العزلة التي يعيشها نظام طهران ومساعيه لكسرها".

وأكد الوزير اليمني حق حكومته في اتخاذ الإجراءات اللازمة ورفع مذكرة احتجاج رسمية إلى الأمم المتحدة إزاء هذا التطور الذي يمثل "انتهاكا سافرا للأعراف الدولية".

وطالب الإرياني، "المجتمع الدولي بموقف حازم حيال استمرار التدخلات الإيرانية في اليمن وسياساتها المزعزعة للأمن والاستقرار".