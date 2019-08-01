بعد ساعات من استهداف منشئات نفطية سعودية.. قوات ”الشرعية“ تتوغل في معقل الحوثيين بصعدة

السبت 17 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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تمكنت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، السبت 17 اغسطس/آب، من استعادة مناطق جديدة بمديرية باقم شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثي، بعد ساعات من استهداف المليشيا لمنشئات نفطية سعودية.

وأكد قائد اللواء الثالث حرس حدود، العميد هايل القشائي، أن قوات الجيش حررت قرية خشبان، بالإضافة إلى عدد من التباب المحيطة بجبل النار الاستراتيجي، والمطلة على قرية آل حسن.

ولفت القشائي إلى أن قوات الجيش قطعت خطوط إمداد الانقلابيين إلى أغلب مواقعها في جبل النار.

كما تواصل قوات الجيش تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف الميليشيات، بحسب القشائي، الذي أكد أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، وتدمير آليات تابعة لهم.

ويخوض الجيش الوطني، مدعوماً من التحالف، عمليات عسكرية واسعة في أكثر من 8 محاور قتالية في معقل الميليشيات بمديريات صعدة.

واستهدفت مليشيا الحوثي، اليوم منشآت نفطية سعودية، حيث قال متحدث باسم شركة أرامكو إن الهجوم أدى إلى نشوب حريق محدود في محطة للغاز وتم احتواؤه ولم يؤثر على الإنتاج.

وأدان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الهجوم بوصفه تخريبا ”جبانا“ موجها ضد إمدادات النفط العالمية.