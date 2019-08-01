اتفاق تاريخي وانفراجة في السودان والسعودية تبارك

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وقعت الأطراف السودانية في الخرطوم رسمياً اليوم السبت على الوثيقة الدستورية، بحضور وفود دولية.
وشهدت السودان اليوم مراسم توقيع قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري على الوثيقة او الاعلان الدستوري الذي افضى الى اتفاق على المرحلة الانتقالية.
ووقع الاتفاق أحمد ربيع، ممثلاً لقوى الحرية والتغيير (المعارضة)، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) عن المجلس العسكري الانتقالي.
وشهد على التوقيع رئيسا وزراء مصر ورئيس المفوضية الإفريقية.
وبدأت المرحلة الانتقالية في السودان رسميا بعد توقيع المجلس العسكري وقوى الحرية على الإعلان الدستوري.
بدوره قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، السبت، إن اتفاق السودان اللبنة الأولى لبناء دولة متمكنة اقتصادياً وأمنياً.
وأكد الجبير أن المملكة العربية السعودية كانت وستظل تدعم كل ما يضمن للسودان أمنه واستقراره.
كما شدد على أن السعودية شاركت بشكل فعال في دعم جهود التوصل للاتفاق في السودان.
وأضاف: "نتطلع إلى أن يعمل السودانيون على تحصين اتفاق الشراكة ومواجهة التدخلات الخارجية".