بيان عاجل من شركة ارامكو بعد اعلان الحوثي استهدافها بـ 10 طائرات

السبت 17 أغسطس-آب 2019 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

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أعلنت أرامكو السعودية سيطرة فرق الاستجابه لديها "على حريق محدود، وقع صباح اليوم السبت، في أحد مرافق معمل شيبة للغاز، ولم يتسبب الحادث في وقوع أي إصابات".

وأكدت الشركة في بيان صحافي "أن إمدادات عملائها من النفط الخام لم تتأثر نتيجة لهذا الحادث" موضحاً أنها ستعلن مزيداً من التفاصيل حول الحادث حال ورودها.

وكان المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي اعلن اليوم استهداف حقل ومصفاة الشيبة شرق السعودية بعشر طائرات مسيرة.