السعودية تكشف طبيعة علاقتها بـ الامارات بعد انقلاب عدن وتفصح عن اتفاق تم بين قادة البلدين اعلان هام من التحالف وأسماء المواقع التي انسحبت منها مليشيات الانتقالي وتسلمها الحرس الرئاسي الحوثيون يعلنون تنفيذ أكبر عملية هجومية تستهدف العمق السعودي هي الاولى من نوعها تطبيق للهواتف الذكية قد ينقذ حياتك باستخدام ثلاث كلمات فقط بالتزامن مع اعادة عمل البنك المركزي بعدن ..توقعات بأسبوع سياسي حاسم باليمن موقع أمريكي يكشف عن اتفاق اماراتي ـ ايراني لحماية بعضهما باليمن حملة حوثية للاستيلاء على أراضي وعقارات الأوقاف انتشار وباء جديد قاتل التحالف يكشف مصير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من «عمران»بإتجاه المملكة الخارجية الأمريكية تكشف عن تشكيل حكومة يمنية جديدة وتعلن موقفا حاسما وصريحا من ”انقلاب عدن“ وتبعث برسالة شديدة اللهجة
قالت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، إنها نفذت أكبر عملية هجومية هي الأولى من نوعها على العمق السعودي منذُ بدء تدخل التحالف في البلاد.
ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة عن المتحدث العسكري "يحيى سريع" قوله، إن عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية ما اسماها توازن الردع الأولى.
وزعم أن عملية ما أسماها "توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والردع المشروع على جرائم التحالف ، حد تعبيره.
وتوعد المتحدث الحوثي، السعودية بعمليات أكبر وأوسع إذا استمرت في عملياتها باليمن.
ولم يصدر عن التحالف او السعودية شيء حتى الان (الثانية ظهرا).