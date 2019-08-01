الحوثيون يعلنون تنفيذ أكبر عملية هجومية تستهدف العمق السعودي هي الاولى من نوعها

السبت 17 أغسطس-آب 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت جماعة الحوثي الانقلابية، اليوم السبت، إنها نفذت أكبر عملية هجومية هي الأولى من نوعها على العمق السعودي منذُ بدء تدخل التحالف في البلاد.

ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة عن المتحدث العسكري "يحيى سريع" قوله، إن عشر طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة بعملية ما اسماها توازن الردع الأولى.

وزعم أن عملية ما أسماها "توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والردع المشروع على جرائم التحالف ، حد تعبيره.

وتوعد المتحدث الحوثي، السعودية بعمليات أكبر وأوسع إذا استمرت في عملياتها باليمن.

ولم يصدر عن التحالف او السعودية شيء حتى الان (الثانية ظهرا).