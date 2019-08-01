بالتزامن مع اعادة عمل البنك المركزي بعدن ..توقعات بأسبوع سياسي حاسم باليمن

السبت 17 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 726

توقعت مصادر حكومية يمنية أن يشهد الأسبوع الحالي حراكاً سياسياً للتحضير لحوار يمني - يمني برعاية كريمة من دول التحالف العربي بقيادة السعودية في الرياض لتحديد أولويات المستقبل وتطلعات الشعب اليمني، وتضع خطة واقعية إدارية وعسكرية سريعة للتعامل مع التهديدات الإرهابية الحوثية الإيرانية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية فقد اعتبرت المصادر أن ما حدث في عدن سيمثل دفعة قوية للانتقال إلى مرحلة الشراكة الأخوية الدائمة لكل المكونات السياسية اليمنية والتي تؤسس لمرحلة أكثر حسماً.

وقالت الصحيفة إن قرار البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن بالعودة لفتح أبوبه غداً (الأحد) يؤكد نجاح قيادة التحالف العربي في قتل الفتنة في مهدها وعودة الحياة إلى طبيعتها في عدن خصوصاً بعد استلام الحماية الرئاسية للقصر الرئاسي في المعاشيق أمس الأول.

وقالت إدارة البنك المركزي اليمني في بيان له أمس:«إن الإدارة العليا للبنك المركزي تؤكد أنه سيباشر أعماله في مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد»، نافية ما تناقلته وسائل إعلامية من أكاذيب عن نقل المقر الرئيسي إلى سيئون بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي على العاصمة المؤقتة، ومؤكدة أنه مؤسسة وطنية تعمل بشكل مستقل لخدمة كافة اليمنيين وفي كل الظروف.

وحذر البنك المركزي اليمني وسائل الإعلام من نشر الشائعات الكاذبة، مطالباً اليمنيين بعدم الانجرار وراء الشائعات التي تتحدث عن وجود إرباك في عمله.