التحالف يكشف مصير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من «عمران»بإتجاه المملكة

الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي، مساء الجمعة 16 اغسطس 2019 م اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن بإتجاه السعودية.

واعتبر التحالف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض".

وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار (مسيرة) من محافظة صنعاء وسقوطها بمحافظة عمران على الأعيان المدنية.

وأوضح العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف، استمرار الميليشيات الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.