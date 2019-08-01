التحالف يكشف مصير طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون من «عمران»بإتجاه المملكة الخارجية الأمريكية تكشف عن تشكيل حكومة يمنية جديدة وتعلن موقفا حاسما وصريحا من ”انقلاب عدن“ وتبعث برسالة شديدة اللهجة ”جيوبوليتيكال فيوتشرز“ تفضح ”الامارات“ وتكشف تفاصيل ”صفقة تقسيم اليمن“ الصين توجه دعوة عاجلة للهند وباكستان وتقول «الوضع خطير للغاية» عاجل: الحكومة تعلن أقوى وأشجع موقف لها منذ انقلاب ”عدن“ وتهدد بطرد ”التحالف“ ان تماهى مع الانقلاب مسؤول عسكري يوجه دعوة عاجلة لأربع مناطق عسكرية بالتحرك الفوري والزحف ضربة حقيقية لحكومة ”هادي“ وحديث أمريكي عن تحويل سيطرة الإنفصاليين على ”عدن“ الى ”واقع سياسي“ الوزير ”معمر الإرياني“ يوقف وكيلا لوزارة الاعلام عن عمله ويحيله للتحقيق.. وثيقة توجيهات صارمة لوزراء الحكومة ”الشرعية“ ومحافظي المحافظات الجنوبية بشأن ”انقلاب عدن“ انهيار متسارع للريال اليمني والدولار يرتفع «اسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم»
أعلن التحالف العربي، مساء الجمعة 16 اغسطس 2019 م اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن بإتجاه السعودية.
واعتبر التحالف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض".
وكانت قيادة القوات المشتركة للتحالف أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن إطلاق الميليشيات الحوثية طائرة بدون طيار (مسيرة) من محافظة صنعاء وسقوطها بمحافظة عمران على الأعيان المدنية.
وأوضح العقيد المالكي المتحدث باسم التحالف، استمرار الميليشيات الحوثية بتبنيها للعمليات الإرهابية عبر وسائلها وأدواتها الإعلامية، ما يضعها وقادتها الإرهابيين والمخططين لتنفيذ مثل هذه العمليات الإرهابية في طائلة المسؤولية والمحاسبة القانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشدد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي.