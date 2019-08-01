مسؤول عسكرية يوجه دعوة عاجلة لأربع مناطق عسكرية بالتحرك الفوري والزحف

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وجه مسؤول عسكري، اليوم الجمعة 16 اغسطس/آب، دعوة لأربع مناطق عسكرية للتحرك والزحف على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وفي تدوينة على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“، قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالله الأشرف ”ندعوا ابطال المناطق العسكرية الثالثة، السادسة، السابعة، الخامسة، الى التحرك الجاد، وتغيير الروتين المملّ، والزحف على مناطق سيطرة الميليشيات بعزيمة ومصداقية“
وأضاف ناطق العسكرية السادسة التي يقودها اللواء هاشم بن عبدالله الأحمر: ”لنسابق الزمن لإعادة جسور الثقة“ مؤكدا ان ”ماهو ممكن اليوم قد لا يكون ممكن غدا،ً واليمن أمانة في أعناقنا جميعاً والنصر الكبير ينتظرنا“.
وتتوزع المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والخامسة بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء (نهم) وحجة وصعدة.