عاجل: الحكومة تعلن أقوى وأشجع موقف لها منذ انقلاب ”عدن“ وتهدد بطرد ”التحالف“ ان تماهى مع الانقلاب مسؤول عسكرية يوجه دعوة عاجلة لأربع مناطق عسكرية بالتحرك الفوري والزحف ضربة حقيقية لحكومة ”هادي“ وحديث أمريكي عن تحويل سيطرة الإنفصاليين على ”عدن“ الى ”واقع سياسي“ الوزير ”معمر الإرياني“ يوقف وكيلا لوزارة الاعلام عن عمله ويحيله للتحقيق.. وثيقة توجيهات صارمة لوزراء الحكومة ”الشرعية“ ومحافظي المحافظات الجنوبية بشأن ”انقلاب عدن“ انهيار متسارع للريال اليمني والدولار يرتفع «اسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم» استخبارات أمريكية تكشف خفايا التحرك الإماراتي في اليمن ومستقبل علاقة ”ابو ظبي“ بالحوثيين ومصير الوحدة اليمنية (تقرير) تمرد جديد في عدن والانتقالي ينقلب ويتحدى السعودية الفضائيات الروسية : تقطع البث وتحذر من أمطار ورياح عاتية عقب الانفجار النووي هكذا علقت قطر على احداث عدن
أصدر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، الخميس 15 اغسطس/آب، قراراً بإيقاف وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر وإحالته للتحقيق.
وبحسب وثيقة حصل عليها ”مأرب برس“، فإن قرار التوقيف اتخذ بعد قيام المذكور بارتكاب ”مخالفات جسيمة تتمثل في التمرد على الشرعية ودعم الانقلاب على الدولة ومحاولة تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون“.
كما ألغى القرار ماصدر عن المذكور واعتباره ”كأن لم يكن، وذلك لصدوره من شخص غير ذي صفة، واعتباره عملاً معدوماً ولا أثر له قانوناً“.