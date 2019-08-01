الوزير ”معمر الإرياني“ يوقف وكيلا لوزارة الاعلام عن عمله ويحيله للتحقيق.. وثيقة

الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أصدر وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، الخميس 15 اغسطس/آب، قراراً بإيقاف وكيل وزارة الإعلام أيمن محمد ناصر وإحالته للتحقيق.

وبحسب وثيقة حصل عليها ”مأرب برس“، فإن قرار التوقيف اتخذ بعد قيام المذكور بارتكاب ”مخالفات جسيمة تتمثل في التمرد على الشرعية ودعم الانقلاب على الدولة ومحاولة تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون“.

كما ألغى القرار ماصدر عن المذكور واعتباره ”كأن لم يكن، وذلك لصدوره من شخص غير ذي صفة، واعتباره عملاً معدوماً ولا أثر له قانوناً“.