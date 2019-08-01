توجيهات صارمة لوزراء الحكومة ”الشرعية“ ومحافظي المحافظات الجنوبية بشأن ”انقلاب عدن“

الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك وزراء حكومته ومحافظي المحافظات ورؤساء الهيئات والمؤسسات بعدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات أو جهات غير مخولة قانونياً لتنفيذ أي مهام أو القيام بتعيينات في الهيكل الوظيفي للأجهزة التابعة لهم.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود في التعامل مع التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الاجهزة المركزية والمحلية الخاضعة لإشرافهم وضمان التأكد من الالتزام التام بإدارتها بصورة قانونية.

وحمّل رئيس الوزراء، الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمؤسسات كامل المسؤولية عن حدوث ذلك، مؤكداً أنه لن يعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة.