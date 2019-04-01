انهيار متسارع للريال اليمني والدولار يرتفع «اسعار الصرف في عدن وصنعاء»

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الجمعة
*في صنعاء
السعودي
شراء 153 بيع 154
الدولار
شراء 587 بيع 591
*في عدن
السعودي
شراء 155 بيع 156
الدولار
شراء 590 بيع 593
* الارقام غير ثابتة وتتغير