كأس السوبر الأوروبية: ليفربول يتوج بالبطولة للمرة الرابعة

الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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توج ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي، بعد تغلبه على مواطنه تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بهدفين لكل فريق، على ملعب "فودافون أرينا" في مدينة اسطنبول التركية.

وفاز ليفربول بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، برابع كأس سوبر أوروبي في تاريخه، وأصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالسوبر منذ عام 2005، بينما توقف رصيد تشيلسي عند بطولة سوبر واحدة.

وافتتح تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) التسجيل في الدقيقة 36، عن طريق لاعبه الفرنسي أوليفييه جيرو، قبل أن يتعادل ليفربول عن طريق ساديو ماني بداية الشوط الثاني، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الإضافي الأول أحرز السنغالي ماني هدفه الثاني ليتقدم ليفربول بهدفين في الدقيقة 95، وسريعا أدرك تشيلسي التعادل في الدقيقة 101، من ركلة جزاء أجرزها الإيطالي جورجينيو.

لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وينجح ليفربول في حسم اللقب بإحراز خمس ركلات، في حين أحرز تشيلسي أربع ركلات فقط.

وكانت هذه المرة الأولى في التاريخ، التي يجمع فيها كأس السوبر الأوروبي ناديين إنجليزيين في النهائي، والمرة الثامنة التي تشهد فيها البطولة مواجهة بين فريقين من بلد واحد.