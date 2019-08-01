وسائل الإعلام الحوثية تتجاهل بيعة الحوثي لخامنئي  

الجمعة 16 أغسطس-آب 2019 الساعة 06 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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تجاهلت الجماعة الحوثية في وسائل إعلامها ما أشارت إليه وسائل الإعلام الإيرانية من تقديم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي البيعة للمرشد علي خامنئي، واعتبار حكمه امتداداً لنهج الرسول الكريم، خلال لقاء وفدها بالمرشد في طهران أول من أمس.



الموقع الرسمي للمرشد أعلن أن ما دار خلال اللقاء الذي تسلم فيه خامنئي رسالة «البيعة» من عبد الملك الحوثي، لكن وسائل الإعلام والوكالات التي استولت عليها الجماعة لم تشر إلى تفاصيل اللقاء مكتفية بما صرح به متحدثها خلال تغريدة له على «تويتر».



وكان لافتاً ما نقله الموقع عن إشادة خامنئي بالحوثي وشقيقه حسين الحوثي مؤسس الجماعة وبوالده بدر الدين وبقية أشقائه، واصفاً إياهم بـ«الأسرة المجاهدة».

وكانت الميليشيات الحوثية هددت بالتزامن مع زيارة وفدها لإيران بأنها على وشك أن تستخدم أسلحة دفاع جوي جديدة، يرجح أنها إيرانية الصنع في سياق تعزيز قدراتها العسكرية لمواجهة الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها.

ورجحت المصادر أن تكون الزيارة على صلة بمساعٍ للحصول على أسلحة جديدة تقوم إيران بتهريبها إلى اليمن عبر أذرعها الإرهابية، وصولاً إلى موانئ الحديدة التي لا تزال الجماعة ترفض الانسحاب منها بموجب اتفاق السويد.

وفي حين تعد الجماعة الحوثية واحدة من أخطر الأذرع التي تعتمد عليها طهران في المنطقة لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي، لم يستبعد المراقبون أن يكون النظام الإيراني استدعى فليتة من أجل تكليف الجماعة بمهام إرهابية جديدة في البحر الأحمر من أجل تخفيف الضغط الدولي عليها في مضيق هرمز.