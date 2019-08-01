”مقاومة عدن“ تنتفض ضد ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ وتعلن البيان رقم 1

الخميس 15 أغسطس-آب 2019 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 5158

أطلقت مقاومة عدن، اليوم الخميس 15 اغسطس/آب، أول تحرك لوقف مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ عند حدها.

وأعلن القيادي في مقاومة عدن ايمن عسكر، أول بيان منذ انقلاب مليشيا الانتقالي وسيطرتها على عدن، وحذر فيه تلك المليشيات التي تقوم باعمال مداهمات ونهب وسلب.

وأكد ”عسكر“ استعداده للتصدي لمليشيا الانقلاب التي تقوم بمداهمة منازل قيادات المقاومة الجنوبية في عدن وانتهاك حرمات المنازل.

وقال البيان ”أننا بجميع قواعدنا العسكرية، والقيادية لدى المقاومة الجنوبية في عدن نحذركم بأن توقفوا هذه المهزلة وأن تحترموا حرمات المنازل قبل فوات الأوان“.

وأضاف مخاطبا قيادات الانقلاب في عدن ”نحذركم بوقف تلك العنجهيات بمداهمات منازل قيادات المقاومة الجنوبية، فنحن لن نصمت حيال هذه المهزلة وانتهاك حرمات منازل قيادات المقاومة الجنوبية“.

وقال البيان مخاطبا المدعو ”عيدروس الزبيدي“: ”القائد الذي لم يستطيع ان يضبط أفراده من اعمال البلطجه فليخلي سبيله منهم ويتركهم لنا ونحن نستطيع ان نضبطهم ونربيهم، لان ما يحصل، اليوم، لن يسكت عنه“، مختتما بيانه بالقول ”اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.