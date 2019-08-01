وزارة الدعوة والإرشاد السعودية تعلن تميز بعثة الحج اليمنية وتقديمها نموذجا فريدا في خدمة الحجاج إعلان هام من قيادة البنك المركزي بخصوص نقله من ”عدن“ الى ”سيئون“ مستشار ”هادي“.. فقدنا ثقتنا في التحالف ولدينا خيارات أخرى لإفشال المخططات من هو اللواء الحبيشي المعين قائدا لـ أبرز المناطق العسكرية في مأرب؟ كان في عدن الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا حازما وصريحا من ”الإمارات“ وتؤكد ”لم نطلب منها التدخل لقتال الحوثي“ المشاغب كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور موهبة شابة في الكالتشيو.. هل يلعب مهدي ليريس للجزائر؟ رغم إعلان النادي.. ستانويفيتش: الزمالك لم يخبرني بتعييني 5 أفكار بسيطة أصبحت شركات بملايين الدولارات احذر.. السمنة تُسبب 13 نوعاً من السرطان
قال وزير الشوؤن الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ إن المملكة تبذل جهودًا كبيرة في خدمة ضيوف الرحمن منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز وحتى عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتطرق إلى جملة من الخدمات التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية في موسم الحج بكفاءة واقتدار، وإشرافها وتنفيذها لبرنامج " ضيوف خادم الحرمين الشريفين "، والذين بلغ عددهم في هذا العام أكثر من (6500) حاج وحاجة من (79) دولة من مختلف قارات العالم، يينهم أكثر من ألفي حاج وحاجة من أسر وذوي الشهداء من اليمن.
وتحدث الوزير آل الشيخ عن انسجام وتأخي وتآلف الحجاج اليمنيين الذين جاءوا من كل مناطق اليمن و تأديتهم مناسك الحج دون أي مشاكل أو خلاف، وأضاف "هذا ما يجعلني أدرك أن اليمنيين قادرون على إعادة اليمن كما كان وأفضل بإذن الله".
وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عقب لقاء خاص للفضائية اليمنية ستبثه في وقت لاحق، أن بعثة الحج اليمنية ووزارة الأوقاف والإرشاد قدمتا نموذجاً فريداً في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم هذا العام.
وأشاد وزير الشؤون الإسلامية بدور وزارة الأوقاف والإرشاد بقيادة القاضي الدكتور أحمد عطية وزير الأوقاف والإرشاد، لافتًا إلى أن بعثة الحج اليمنية تميزت بتنفيذ كل التعليمات واللوائح والأنظمة التي وضعتها المملكة العربية السعودية لجميع بعثات العالم لإنجاح الموسم.