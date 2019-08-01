وزارة الدعوة والإرشاد السعودية تعلن تميز بعثة الحج اليمنية وتقديمها نموذجا فريدا في خدمة الحجاج إعلان هام من قيادة البنك المركزي بخصوص نقله من ”عدن“ الى ”سيئون“ مستشار ”هادي“.. فقدنا ثقتنا في التحالف ولدينا خيارات أخرى لإفشال المخططات من هو اللواء الحبيشي المعين قائدا لـ أبرز المناطق العسكرية في مأرب؟ كان في عدن الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا حازما وصريحا من ”الإمارات“ وتؤكد ”لم نطلب منها التدخل لقتال الحوثي“ المشاغب كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور موهبة شابة في الكالتشيو.. هل يلعب مهدي ليريس للجزائر؟ رغم إعلان النادي.. ستانويفيتش: الزمالك لم يخبرني بتعييني 5 أفكار بسيطة أصبحت شركات بملايين الدولارات احذر.. السمنة تُسبب 13 نوعاً من السرطان
أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 15 اغسطس/آب، استئناف نشاطه في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد القادم.
يأتي ذلك، بعد أخبار تناقلتها وسائل إعلام، أشارت إلى نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي اليمن، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الإمارات على العاصمة المؤقتة.
وقال البنك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“، إن الإدارة العليا للبنك المركزي، تؤكد بأنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.
البنك أهاب بالمواطنين "توخي روح المسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات".
ويوم السبت الماضي، سيطرت قوات تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على قصر معاشيق المقر الرئيس للحكومة الشرعية، وألوية ومعسكرات تابعة لها في عدن.