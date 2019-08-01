إعلان هام من قيادة البنك المركزي بخصوص نقله من ”عدن“ الى ”سيئون“

الخميس 15 أغسطس-آب 2019 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الخميس 15 اغسطس/آب، استئناف نشاطه في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد القادم.

يأتي ذلك، بعد أخبار تناقلتها وسائل إعلام، أشارت إلى نقل المقر الرئيس للبنك من عدن إلى مدينة سيئون شرقي اليمن، بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من دولة الإمارات على العاصمة المؤقتة.

وقال البنك في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع ”فيسبوك“، إن الإدارة العليا للبنك المركزي، تؤكد بأنه سيباشر أعماله في مقره الرئيس بالعاصمة المؤقتة عدن وجميع فروعه الأخرى كالمعتاد.

البنك أهاب بالمواطنين "توخي روح المسؤولية وعدم الانجرار وراء الشائعات".

ويوم السبت الماضي، سيطرت قوات تابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة إماراتيا، على قصر معاشيق المقر الرئيس للحكومة الشرعية، وألوية ومعسكرات تابعة لها في عدن.