الحكومة ”الشرعية“ تعلن موقفا حازما وصريحا من ”الإمارات“ وتؤكد ”لم نطلب منها التدخل لقتال الحوثي“ المشاغب كيريوس يكسر مضربين ويرمي الحذاء باتجاه الجمهور موهبة شابة في الكالتشيو.. هل يلعب مهدي ليريس للجزائر؟ رغم إعلان النادي.. ستانويفيتش: الزمالك لم يخبرني بتعييني 5 أفكار بسيطة أصبحت شركات بملايين الدولارات احذر.. السمنة تُسبب 13 نوعاً من السرطان ضربة جديدة للحكومة الشرعية في عدن ومدير الامن الجديد يثير ضجة واسعة .. شاهد السعودية ترسل لجنة رفيعة الى عدن لهذه المهمة ومصدر يكشف حقيقة تسليم قصر «معاشيق» حالة تخبط ووهن غير مسبوقين.. الحكومة ”الشرعية“ تتراجع عن قرار أوجع الانقلابيين في ”عدن“ بعد ساعات من اعلانه عاجل: قرار جمهوري بتعيينات عسكرية جديدة
حملت الحكومة اليمنية "المجلس الانتقالي الجنوبي" والإمارات مسؤولية " الانقلاب" على الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن.
وطالبت الخارجية اليمنية، في بيان الخميس وصل ”الأناضول“ نسخة منه، الإمارات بسحب ووقف دعمها العسكري لتلك "المجموعات المتمردة بشكل كامل وفوري".
وقالت الخارجية إن تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، قد جاء في الأساس استجابة لدعوة من الرئيس عبد ربه منصور هادي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، استنادًا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لحماية اليمن من الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، في إشارة لعدم طلب الامارات للتدخل.
وأضافت أن ما تعرضت له عدن خلال الأيام الماضية هو "انقلاب على الشرعية" بما يخالف بشكل صريح وواضح السبب الذي دعي من أجله التحالف، الذي تشارك فيه الإمارات.
وشهدت عدن انطلاق فعاليات مهرجان جماهيري، الخميس، استجابة لدعوة وجهها "المجلس الانتقالي الجنوبي" لأنصاره تحت اسم "مليونية النصر والثبات".
وتأتي الفعاليات عقب سيطرة "المجلس الانتقالي الجنوبي" على معظم مفاصل الدولة في عدن، بعد 4 أيام من المعارك الشديدة مع قوات الحكومة الشرعية، راح ضحيتها أكثر من 40 شخصا بينهم مدنيون، وأصيب 260، بحسب إحصاءات لمنظمات حقوقية محلية ودولية.
ومنذ 2015، تقود السعودية والإمارات تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الموالية للحكومة، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.