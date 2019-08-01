موهبة شابة في الكالتشيو.. هل يلعب مهدي ليريس للجزائر؟

الخميس 15 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حالة من الجدل أثارها لاعب الوسط الشاب "مهدي ليريس" في الشارع الكروي الإيطالي حول هوية المنتخب الذي يعتزم تمثيله في المستقبل.

ويمكن للاعب الشاب اللعب لأربع منتخبات كونه مولودا بفرنسا لأب إسباني وأم جزائرية، فضلا عن أنه يعيش في إيطاليا منذ أكثر من 6 سنوات.

كانت تقارير صحفية جزائرية كشفت في وقت سابق أن "ليريس" متحمس جدا للعب مع منتخب الجزائر، إلا أن تصريحاته بخصوص مستقبله الدولي بعد توقيعه مباشرة مع سمبدوريا، أثارت الشكوك حول صحة ما تردد عن رغبته في تمثيل محاربي الصحراء.

ورفض "ليريس" الحديث عن المنتخب الذي يمثله مستقبلا.

وقال اللاعب الشاب في تصريحات للموقع الرسمي لنادي سمبدوريا: "لم أفكر بعد في المنتخب الذي سألعب له مستقبلا، والدتي من أصول جزائرية، ووالدي من أصول إسبانية، كما أنني ولدت وكبرت في فرنسا".

وأضاف: "في الوقت الحالي، أنا متشوق كثيرا للعب مع سمبدوريا، ولا أفكرُ سوى في فريقي الجديد، وأمرُ المنتخب الذي سأمثله مستقبلا غير مطروح تماما حاليا".

وانضم اللاعب، البالغ من العمر 21 عاما، لنادي سمبدوريا الإيطالي بعقد لمدة 5 سنوات قادما من نادي كييفو الإيطالي.