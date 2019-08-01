رغم إعلان النادي.. ستانويفيتش: الزمالك لم يخبرني بتعييني

الخميس 15 أغسطس-آب 2019 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكد المدرب الصربي "أليكساندر ستانويفيتش"، أنه لم يتلق أي اتصال من قبل إدارة الزمالك المصري لإخباره بتعيينه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، رغم إعلان رئيس النادي، "مرتضى منصور"، التعاقد معه، وتحديد موعد قدومه إلى مصر.

ونقل موقع "فيلجول" المصري عن "ستانويفيتش"، قوله: "شكرا لكم، أنتم أول من أخبرني بخبر تعييني في الزمالك".

وأضاف: " لم يتصل بي أي مسؤول في الزمالك حتى الآن ليخبرني بتعييني رسميا والآن أول مكالمة تلقيتها في الصباح كانت منكم لتخبروني".

وتابع المدرب الصربي: "نعم تحدثنا في الأيام الماضية عن إمكانية تولي قيادة الزمالك، لكن لم يتصلوا بي لإعلامي بتعييني بشكل رسمي".

وواصل: "لا يمكنني أن أقول شيئا الآن لأن الزمالك لم يخبرني رسميا وبالتالي لا يمكنني التحدث في هذا الأمر، ولكن يبدو أن رئيس الزمالك قال كل شيء".

وأردف: "أعرف كل شيء عن الزمالك وأتابعه، شاهدت مباريات للفريق في الموسم الماضي والآن أعرف أخباره بشكل يومي لكن طالما الزمالك لم يعلن تعييني بشكل رسمي لا يمكنني التحدث عن شيء يخص الفريق، ولكن لم أوقع على عقود تدريب الفريق حتى الآن".

وأعلن رئيس الزمالك، مساء الأربعاء، تعيين المدرب الصربي، مديرا فنيا لفريق كرة القدم بالنادي الأبيض.

وأشار "مرتضى" إلى أن "ستانوفيتش" سيصل إلى القاهرة، الجمعة، من أجل تسلم مهمته بشكل رسمي وتوقيع العقود.

وسبق للمدرب الصربي العمل في المنطقة العربية بقيادة نادي القادسية السعودي، كما عمل في الدوري الصيني، وقاد باوك اليوناني، وله تجربة قصيرة مع ماكابي حيفا الإسرائيلي.