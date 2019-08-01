ضربة جديدة للحكومة الشرعية في عدن ومدير الامن الجديد يثير ضجة واسعة .. شاهد

الخميس 15 أغسطس-آب 2019 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- عدن

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نشرت وسائل اعلام اماراتية صورة للعميد ناصر الشوحطي الى جانب قيادات ما يسمى المجلس الانتقالي ،وقالت انها بعد قرار تعيينه مديرا لأمن عدن من قبل الميسري.

وبحسب ارم الاماراتي ظهر العميد ناصر الشوحطي بعد ساعات من تكليفه بإدارة أمن عدن برفقة رئيس ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ، ما يمثل ضربة جديدة للحكومة الشرعية.

وأقال وزير الداخلية اليمني أحمد الميسري، الأربعاء، قيادات أمنية جنوبية على خلفية أحداث عدن الأخيرة التي وصفتها الحكومة بأنها انقلاب على الشرعية.

وقضت قرارات الميسري، بعزل مدير عام شرطة عدن اللواء شلال علي شائع، وإحالته للتحقيق لمشاركته المباشرة فيما سمّاه الوزير ”الانقلاب الذي تم تنفيذه على مؤسسات الدولة الرسمية بقوة السلاح أخيرًا“.

وقضت قرارات الميسري، كذلك بتكليف العميد ناصر محمد محسن الشوحطي بإدارة شرطة محافظة ⁧ عدن ⁩ لحين صدور قرار التعيين.

وفيما لايعرف زمن الصورة تحديدا وما اذا كانت قد التقطت للشوحطي قبل القرار او بعده، الا ان الاكيد ان الصورة جمعته مع قيادات الانتقالي خلال احداث عدن الاخيرة.

ناشطون محسوبون على الانفصاليين تداولوها بشكل واسع وارفقوها بتعليقات ساخرة ، بحسب ما رصده مأرب برس.

وكتب احدهم”‏ناصر الشوحطي المعين من قبل الميسري مديرا لأمن ⁧ عدن ⁩ بدلاً عن شلال يباشر عمله ويؤدي اليمين الدستورية أمام عيدروس الزبيدي.