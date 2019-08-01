عاجل: قرار جمهوري بتعيينات عسكرية جديدة

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صدر اليوم الأربعاء قرار رئيس الجمهورية رقم (106 ) لسنة 2019 م قضى بتعيين العميد الركن محمد احمد الحبيشي قائدا للمنطقة العسكرية الثالثة قائدا للواء 13 مشاه ويرقي إلى رتبة لواء.
وكان يقود المنطقة العسكرية اللواء الركن فيصل حسن منذ شهر مايو من العام 2018.
وتقع قيادة المنطقة العسكرية الثالثة في محافظة مأرب، وتنتشر في عدد من جبهات القتال أبرزها جبهة صرواح.