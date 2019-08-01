القرشي: هدفنا المركز الأول في خدمة ضيوف الرحمن

الأربعاء 14 أغسطس-آب 2019 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قال الوكيل المساعد لقطاع الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والإرشاد، المشرف العام على اللجان الميدانية للعام ١٤٤٠هجرية، طارق القرشي، إن هدف الوزارة لهذا العام الحصول على المركز الأول بخدمة الحجاج على بقية دول العالم.

وأضاف في تصريح صحفي، حرصنا منذ البداية اي ما يقارب ٨ أشهر أن نضع خطة متكاملة لترتيب حج هذا العام وفق رؤية جديدة، وأن نرفع مستوى الحماس لموظفينا، لخوض المنافسة، والحصول على مراتب متقدمة في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد الوكيل أن الإعلان المبكر للحج كان خطوة مهمة في مسيرة الأداء الإداري لهذا الموسم والبدء في الترتيب، وعلى الرغم من بعض الصعوبات كانعدام الجوازات عن مواطنينا، إلا أن هذا لم يعيقنا عن العمل، بل اتجهنا في البدائل واشتغلنا عليها إلى حين وصول الجوازات.

وأردف لقد كنا في قطاع الحج والعمرة أول دولة تكمل ربط الخدمات بالمسار الالكتروني، حيث اننا انتهينا من ترتيب كل الخدمات في وقت مبكر.

وأشار إلى أن اليمن حصدت العام الماضي ١٤٣٩ هجرية المركز الأول بالمسار الالكتروني، الأمر الذي أعطانا حماسا للمنافسة في هذا العام ورفعنا شعار( الحج النموذحي) كايقونة نجاح.

وأثنى على العاملين في هذا الموسم والذين بهم يكون النجاح، وبوعي حجاج بلادنا.